Kayserispor - Eyüpspor: 1-1 Beraberlik
Kayserispor - Eyüpspor: 1-1 Beraberlik

05.05.2026 20:36
Süper Lig'in 32. haftasında Kayserispor, Eyüpspor ile 1-1 berabere kaldı. Goller Tuci ve Claro'dan geldi.

Maçtan Dakikalar (İkinci yarı)

51. dakikada Tuci'nin ceza sahası yayına gelmeden uzak köşeye yaptığı vuruşta top direkten oyun alanına döndü.

58. dakikada Tuci'nin pasında ceza sahasına giren Cardoso'nun kaleci Jankat ile karşı karşıya kaldığı pozisyondaki şutunda Jankat, gole izin vermedi.

60. dakikada sağ kanattan Cardoso'nun kullandığı köşe atışında altıpasın hemen önünde Tuci, kafayla topu ağlara gönderdi. 1-1

62. dakikada Raux Yao'nun ceza yayının hemen gerisinden yaptığı vuruşta top direğe çarparak oyun alanına geri döndü.

90+2. dakikada Cardoso'nun ceza sahasına ortasında Furkan'ın kafa vuruşunda top az farkla auta çıktı.

Hakemler: Mehmet Türkmen, Candaş Erbil, Murat Şener

Kayserispor: Bilal Bayazit, Katongo, Semih Güler, Denswil (Ramazan Civelek dk. 46), Carole, Dorukhan Toköz (Görkem Sağlam dk. 82), Benes, Chalov (Talha Sarıarslan dk. 82), Makarov (Furkan Soyalp dk. 70), Cardoso, Onugkha (Tuci dk. 43)

Yedekler: Onurcan Piri, Mather, Burak Kapacak, Brenet, Nurettin Korkmaz

Teknik Direktör: Erling Moe

Eyüpspor: Jankat Yılmaz, Calegari (Talha Ülvan dk. 80), Bedirhan Özyurt, Claro, Umut Meraş, Radu, Legowski, Taşkın İlter (Baran Ali Gezek dk. 61), Metehan Altunbaş (Onguene dk. 80), Raux Yao (Pintor dk. 68), Umut Bozok

Yedekler: Felipe, Emre Akbaba, Anıl Yaşar, Khadre Sy, Manga, Berhan Kutlay Şatlı

Teknik Direktör: Atila Gerin

Goller: Tuci (dk. 60) (Kayserispor), Claro (dk. 4) (Eyüpspor) - KAYSERİ

Kaynak: İHA

