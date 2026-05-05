Kayserispor - Eyüpspor: 1-1 Beraberlik

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Kayserispor evinde Eyüpspor ile 1-1 berabere kaldı.
Maçtan Dakikalar (İkinci yarı)
51. dakikada Tuci'nin ceza sahası yayına gelmeden uzak köşeye yaptığı vuruşta top direkten oyun alanına döndü.
58. dakikada Tuci'nin pasında ceza sahasına giren Cardoso'nun kaleci Jankat ile karşı karşıya kaldığı pozisyondaki şutunda Jankat, gole izin vermedi.
60. dakikada sağ kanattan Cardoso'nun kullandığı köşe atışında altıpasın hemen önünde Tuci, kafayla topu ağlara gönderdi. 1-1
62. dakikada Raux Yao'nun ceza yayının hemen gerisinden yaptığı vuruşta top direğe çarparak oyun alanına geri döndü.
90+2. dakikada Cardoso'nun ceza sahasına ortasında Furkan'ın kafa vuruşunda top az farkla auta çıktı.
Hakemler: Mehmet Türkmen, Candaş Erbil, Murat Şener
Kayserispor: Bilal Bayazit, Katongo, Semih Güler, Denswil (Ramazan Civelek dk. 46), Carole, Dorukhan Toköz (Görkem Sağlam dk. 82), Benes, Chalov (Talha Sarıarslan dk. 82), Makarov (Furkan Soyalp dk. 70), Cardoso, Onugkha (Tuci dk. 43)
Yedekler: Onurcan Piri, Mather, Burak Kapacak, Brenet, Nurettin Korkmaz
Teknik Direktör: Erling Moe
Eyüpspor: Jankat Yılmaz, Calegari (Talha Ülvan dk. 80), Bedirhan Özyurt, Claro, Umut Meraş, Radu, Legowski, Taşkın İlter (Baran Ali Gezek dk. 61), Metehan Altunbaş (Onguene dk. 80), Raux Yao (Pintor dk. 68), Umut Bozok
Yedekler: Felipe, Emre Akbaba, Anıl Yaşar, Khadre Sy, Manga, Berhan Kutlay Şatlı
Teknik Direktör: Atila Gerin
Goller: Tuci (dk. 60) (Kayserispor), Claro (dk. 4) (Eyüpspor) - KAYSERİ
