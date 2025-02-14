Bellona Kayserispor, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında ikas Eyüpspor ile 16 Şubat Pazar günü deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kulüp tesislerindeki idman, teknik direktörü Sergej Jakirovic yönetimde gerçekleştirildi.
Isınma hareketleriyle başlayan antrenmanda futbolcular, pas ve baskı çalışmasının ardından çift kale maç oynadı.
???????Kayserispor, karşılaşmanın hazırlıklarını yarın yapacağı idmanla tamamlayacak.
Son Dakika › Spor › Kayserispor, Eyüpspor Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor - Son Dakika
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