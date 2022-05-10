Kayserispor finale yükselmek istiyor - Son Dakika
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Kayserispor finale yükselmek istiyor

10.05.2022 09:01
Kayserispor finale yükselmek istiyor

Kayserispor, Ziraat Türkiye Kupası maçında bugün Trabzonspor'u eleyerek finale yükselmek istiyor.

Kayserispor, Ziraat Türkiye Kupası maçında bugün Trabzonspor'u eleyerek finale yükselmek istiyor.

Kayserispor, bugün sahasında Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final rövanş maçında Trabzonspor ile karşılaşacak. Trabzon'da oynanan ilk maçı 1-0 kaybeden Kayserispor, bugün iki farklı üstünlük ile müsabakayı tamamlayıp finale yükselmek istiyor. Kayserispor'da Majid Hosseini, Mame Thiam, Kemen gibi oyuncular forma giyecek. Sakatlığı bulunan Gavranovic, Mert Çetin ve Mensah takımındaki yerini alamayacak. Sarı kırmızılılar, taraftarın desteği ile turu geçen taraf olmak istiyor.

Kadir Has stadında oynanacak ve saat 20: 30'da başlayacak müsabakayı Halil Umut Meler, Cevdet Kömürcüoğlu, Murat Curbay hakem üçlüsü yönetecek. - KAYSERİ

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Kaynak: İHA

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