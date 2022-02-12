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Kayserispor, Galatasaray maçına hazır - Son Dakika

Kayserispor, Galatasaray maçına hazır

12.02.2022 00:57
Kayserispor, Galatasaray maçına hazır

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak olan Kayserispor, bu müsabakanın hazırlıklarını tamamladı.

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak olan Kayserispor, bu müsabakanın hazırlıklarını tamamladı.

Teknik Direktör Hikmet Karaman yönetiminde İstanbul'da son antrenmanını gerçekleştiren sarı-kırmızılılar, kamp yaptığı otelde maç saatini beklemeye başladı. Geride kalan 24 hafta sonunda 9 galibiyet, 8 mağlubiyet ve 7 beraberlik alan Kayserispor, toplam 34 puan topladı. - KAYSERİ

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Spor Toto Süper Lig, Hikmet Karaman, Galatasaray, Kayserispor, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Kayserispor, Galatasaray maçına hazır - Son Dakika Spor


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