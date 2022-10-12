Kayserispor-Galatasaray maçını Arda Kardeşler yönetecek - Son Dakika
Üye Girişi

Kayserispor-Galatasaray maçını Arda Kardeşler yönetecek

12.10.2022 13:32
Kayserispor-Galatasaray maçını Arda Kardeşler yönetecek

Yukatel Kayserispor ile Galatasaray arasında oynanacak Süper Lig müsabakasını hakem Arda Kardeşler yönetecek.

Yukatel Kayserispor ile Galatasaray arasında oynanacak Süper Lig müsabakasını hakem Arda Kardeşler yönetecek.

Süper Lig'in 10. haftasında Kayseri'de oynanacak olan Yukatel Kayserispor ile Galatasaray müsabakasına hakem Arda Kardeşler görevlendirildi. Merkez Hakem Kurulu tarafından belirlenen Arda Kardeşler'e bu maçta Aleks Taşçıoğlu ve Bahtiyar Birinci yardımcılık yapacak. Maçın 4. hakemi olarak ise Kadir Sağlam belirlendi. VAR ve AVAR Hakemleri ise maç günü belli olacak. Arda Kardeşler bu sezon hem Yukatel Kayserispor'un hem de Galatasaray'ın ilk kez bir maçında düdük çalacak.

15 Ekim 2022 Cumartesi günü Kayseri RHG Enerji Türk Stadyumu'nda oynanacak olan Yukatel Kayserispor ile Galatasaray müsabakası saat 20.00'de başlayacak. - KAYSERİ

YORUMLAR
500
Kayserispor'da Galatasaray maçı hazırlıkları sürüyor Kayserispor'da Galatasaray maçı hazırlıkları sürüyor Kayserisporlu Cardoso ve Mensah, Galatasaray karşısında üç puanı inanıyor Kayserisporlu Cardoso ve Mensah, Galatasaray karşısında üç puanı inanıyor
Kaynak: İHA

Arda Kardeşler, Kayserispor, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kayserispor-Galatasaray maçını Arda Kardeşler yönetecek - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
19:54 Igor Tudor, Galatasaray'ın yıldızını gözüne kestirdi! Marsilya, Sacha Boey için adım atıyor
19:40 ABD'nin F-16 satışını sınırlandıran 2 şartı kaldırmasına Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan ilk yorum: Olumlu bir gelişme
19:13 Bayern Münih, Harry Kane transferi için gemileri yaktı!
18:54 İBB Başkanı İmamoğlu gençlerin kendisine seslenişine hayran kaldı: Kurban olurum size
18:48 İBB Meclisi birbirine girdi! İYİ Partili Taylan Yıldız'ın kürsüde açtığı döviz, AK Partilileri sinirlendirdi
18:35 Oyuncu Uraz Kaygılaroğlu'nun paylaştığı fotoğraftaki oje detayı dikkat çekti! Sosyal medya kullanıcıları ikiye bölündü
18:33 Kafasını cips poşetine sıkıştıran karganın imdadına yoldan geçen bir öğretmen yetişti
18:31 İranlı oyuncu Norouzi, ülkesindeki protestolara destek için giydiği hicabı çıkardı
18:18 Ahmet Şık'ın şikayeti ile ifadeye çağrılan Alperen Ocakları Genel Başkanı konuştu: Sözlerimin arkasındayım
17:52 Galatasaray Başkanı Dursun Özbek açıkladı! Mecidiyeköy'de yabancılara ev satacaklar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.10.2022 20:49:31. #1.13#
SON DAKİKA: Kayserispor-Galatasaray maçını Arda Kardeşler yönetecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement