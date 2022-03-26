Kayserispor, Gençlerbirliği ile hazırlık maçı oynayacak - Son Dakika

Yukatel Kayserispor lige verilen milli arada Gençlerbirliği ile hazırlık müsabakası oynayacak.

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor lige verilen milli arada çalışmalarını sürdürüyor. Ligde geride kalan 30 hafta sonunda 10 galibiyet, 12 mağlubiyet ve 8 beraberlik alan sarı kırmızılılar 38 puanla 14. sırada yer alıyor. Sarı kırmızılılar, evinde oynayacağı Fenerbahçe maçı öncesinde hazırlık müsabakası oynayacak. Yukatel Kayserispor, bugün TFF 1.Lig ekiplerinden Gençlerbirliği ile hazırlık maçı yapacak.

Kayseri Kadir Has Stadı'nda oynanacak olan Yukatel Kayserispor ile Gençlerbirliği maçı saat 14.00'da başlayacak. - KAYSERİ