Kayserispor, Gisdol ile Anlaştı

Kayserispor, teknik direktör Markus Gisdol ile anlaşmaya vardığını açıkladı.
Kayserispor, Alman teknik direktör Markus Gisdol ile anlaşmaya vardığı duyurdu. Sarı-kırmızılı kulüp tarafından yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Teknik Direktörlük görevi için Markus Gisdol ile 2 yıllık anlaşma sağlamıştır. Anlaşmanın hem Markus Gisdol'a hem de kulübümüze hayırlı olmasını diliyoruz" ifadelerine yer verildi. - KAYSERİ
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