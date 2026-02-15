Kayserispor, Göztepe ile Beraberlik Alarak İlk Puanını Elde Etti

SÜPER Lig ekiplerinden Zecorner Kayserispor, ligin ikinci yarısında çıktığı 5'inci maçında Göztepe ile 0-0 berabere kalarak ilk puanını aldı.

Süper Lig'de bu sezon oynadığı 22 karşılaşmada 10 beraberlik, 10 mağlubiyet ve 2 galibiyet ile 16 puanla 17'inci sırada bulunan Kayserispor, ligin ikinci devresinde çıktığı 5'inci karşılaşmada deplasmanda karşılaştığı Göztepe ile 0-0 berabere kalarak ilk puanını aldı. Düşme hattında yer alan İç Anadolu temsilcisi bu süreçte çıktığı 5 karşılaşmada 4 maçlık yenilgi serisi yakalamıştı. Sarı-kırmızılı takım ligin ikinci devresinin ilk maçında Beşiktaş'a deplasmanda 1-0, kendi sahasında Başakşehir'e 3-0, deplasmanda son şampiyon Galatasaray'a 4-0 ve son olarak geçen hafta konuk ettiği körfez ekibi Koceaelispor'a da 2-1'lik sonuçlarla mağlup olmuştu. Kayserispor, bugün deplasmanda aldığı 1 puanın ardından haftalar sonra puanla tanışmış oldu.