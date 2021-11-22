Kayserispor-Göztepe maçının ardından

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında konuk ettiği Göztepe ile 1-1 berabere kalan Yukatel Kayserispor'un teknik direktörü Hikmet Karaman, öne geçtikleri maçta sahadan bir puanla ayrıldıkları için üzgün olduklarını söyledi.

Karaman, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, maç öncesi takımda 5 futbolcunun sakatlık yaşadığını ve bu mücadelede forma giyemediğini belirtti.

Hakemin tüm takdir haklarını Göztepe lehine kullandığını ileri süren Karaman, şöyle konuştu:

"Güzel bir gol attık. İkinciyi de bulabilirdik. 1-1'den sonra Onur'un iki pozisyonu var. Hakem takdir haklarını deplasman takımı adına kullandı. Biz kendi lehimize istemiyoruz. Yediğimiz gol öncesi faul varsa Campanharo'ya var. Ben anlamıyorum."

Karşılaşmadan galibiyetle ayrılacak pozisyonları bulduklarını anlatan Karaman, şunları kaydetti:

"Hakem 5 eksikle sahaya çıkan, mücadele eden takıma vermesi gereken faulü karşı tarafa veriyor. Hakemlere her hafta her takım veryansın ediyor. Onlar da kendi içerisinde bir ortak karar vermeli. 18 puana ulaşsaydık müthiş bir avantaj yakalayacaktık. Önümüzdeki maçlarda bunu telafi edebiliriz. Temennim, bu hafta içerisinde sakat oyuncularımızın birkaçının takıma dönmesi. Bu, çok önemli. Hamle gücümüzü tamamen düşürüyor. Bu kayıpları telafi edip ilerleyen zamanda da devreyi istediğimiz puanla bitireceğiz."

Göztepe cephesi

Göztepe Teknik Direktörü Nestor El Maestro, puana ihtiyaç duyduklarını, zorlu Kayserispor deplasmanından alınan bir puanın kendileri için değerli olduğunu söyledi.

Karşılaşmanın ikinci yarısında takımının gerçek kimliğini sahaya yansıttığını anlatan Maestro, "Maçın geneline baktığımızda iki farklı takım olarak görüntü verdik. İkinci yarı gerçek kimliğimizi sahada ortaya koyabildik. Mücadelemizi, inancımızı, hırsımızı ilk dakikadan itibaren her maçta göstermemiz gerekiyor. Özellikle önümüzdeki hafta Fenerbahçe maçında göstermeliyiz." ifadelerini kullandı.