Kayserispor Göztepe'yi 1-0 Yendi

(ANKARA) - Trendyol Süper Lig'in 25'inci haftasında Kayserispor, sahasında karşılaştığı Göztepe'yi 1-0 mağlup etti.
Kayserispor, Süper Lig'in 25'inci haftasında Göztepe'yi konuk etti. RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda oynanan zorlu mücadeleyi Cihan Aydın yönetti. Kayserispor'a galibiyeti getiren golü 44. dakikada Duckens Nazon kaydetti.
Bu sonucun ardından Kayserispor puanını 24'e yükseltti, galibiyet hasreti 4 maça çıkan Göztepe ise 35 puanda kaldı.
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