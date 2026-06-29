Kayserispor Hazırlıklara Başladı

SÜPER Lig'den 11 yıl sonra küme düşen Kayserispor, yeni sezon öncesi ilk antrenmanını yaparak hazırlıklarına başladı.

Kayserispor, 2026-2027 sezonu hazırlıklarına bugün gerçekleştirdiği antrenman ile başladı. Teknik direktör Atila Gerin yönetiminde Recep Mamur Tesisleri'nde basına kapalı olarak yapılan antrenmanda futbolcular, ısınma çalışmaları gerçekleştirildi. Antrenman pas, baskı, istasyon ve son vuruş çalışmalarıyla sona erdi.