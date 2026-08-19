Kayserispor Iğdır FK Maçına Hazırlanıyor
Kayserispor, Iğdır FK ile oynayacağı maç için antrenmanlarını sürdürüyor. Maç Cumartesi 19.00'da.
Kayserispor, Trendyol 1. Lig'in 3. haftasında Iğdır FK ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.
Teknik Direktör Atila Gerin ve yardımcılarının yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından pas çalışmaları, dar alan oyunları ve taktik organizasyonlar üzerinde çalıştı.
Iğdır FK ile Kayserispor arasında oynanacak Trendyol 1. Lig 3. Hafta maçı, Cumartesi günü saat 19.00'da Ankara Aktepe Stadyumu'nda oynanacak.
Kaynak: İHA
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