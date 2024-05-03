Kayserispor ile Karagümrük arasında oynanacak müsabakanın hakemi belli oldu - Son Dakika
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Kayserispor ile Karagümrük arasında oynanacak müsabakanın hakemi belli oldu

Kayserispor ile Karagümrük arasında oynanacak müsabakanın hakemi belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu, Kayserispor ile Karagümrük arasında oynanacak müsabakaya Atilla Karaoğlan'ı orta hakem olarak görevlendirdi. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel, Abdullah Bora ile Özkara yapacak. Alper Akarsu da maçın 4. hakemi olarak görevlendirildi.

03.05.2024 08:47  Güncelleme: 08:49
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Kayserispor ile Karagümrük arasında oynanacak müsabakanın hakemi belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu, bu maça Atilla Karaoğlan'ı orta hakem olarak görevlendirdi.

Süper Lig'in 35. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu. Merkez Hakem Kurulu tarafından belirlenen listeye göre; Kayserispor-Karagümrük arasında oynanacak müsabakaya Atilla Karaoğlan görevlendirildi. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre; RHG Enertürk Enerji Stadı'nda oynanacak müsabakada Atilla Karaoğlan düdük çalacak. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel, Abdullah Bora ile Özkara yapacak. Alper Akarsu da maçın 4. hakemi olarak görevlendirildi.

Atilla Karaoğlan, bu sezon 2-1 sona eren Galatasaray-Kayserispor maçında düdük çalmıştı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Kayserispor ile Karagümrük arasında oynanacak müsabakanın hakemi belli oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kayserispor ile Karagümrük arasında oynanacak müsabakanın hakemi belli oldu - Son Dakika
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