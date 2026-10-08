Kayserispor ile Manisa FK arasındaki 9. hafta maçını hakem Alper Akarsu yönetecek. - Son Dakika
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Kayserispor ile Manisa FK arasındaki 9. hafta maçını hakem Alper Akarsu yönetecek.

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Kayserispor ile Manisa FK arasındaki 9. hafta maçını hakem Alper Akarsu yönetecek.
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Kayserispor, TFF 1. Lig'in 9. haftasında 10 Ekim 2026 Cumartesi günü Manisa FK ile karşılaşacak. Bu mücadelede Ankara Bölgesi Hakemi Alper Akarsu düdük çalacak; yardımcılıklarını Kemal Elmas ile Çağrıcan Pazarcıklı, dördüncü hakemliği ise Burak Kamalak yapacak.

TFF 1. Lig'in 9. haftasında Kayserispor ile Manisa FK arasında 10 Ekim 2026 Cumartesi günü oynanacak mücadelede hakem Alper Akarsu düdük çalacak.

Kayserispor 1. Lig'in 9. Haftasında Manisa FK ile karşı karşıya gelecek. Mücadeleyi Ankara Bölgesi Hakemi Alper Akarsu yönetecek. Akarsu'nun yardımcılıklarını Kemal Elmas ve Çağrıcan Pazarcıklı yapacak.

Maçın dördüncü hakemi ise Burak Kamalak olacak.

Kaynak: İHA
Türkiye Futbol FederasyonuKayserisporCumartesiAnkaraManisaFutbolSporSon Dakika

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SON DAKİKA: Kayserispor ile Manisa FK arasındaki 9. hafta maçını hakem Alper Akarsu yönetecek. - Son Dakika
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