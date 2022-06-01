Kayserispor'da teknik direktör Hikmet Karaman ile yollar ayrıldı. Kulüpten yapılan açıklamada, "31.05.2022 itibariyle sözleşmesi biten Teknik Direktörümüz Hikmet Karaman ve ekibine kulübümüze verdikleri hizmetler için teşekkür eder, kariyerlerinde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.
Bu ayrılığın ardından tecrübeli çalıştırıcı Twitter hesabından duygu yüklü bir paylaşımda bulundu. Bu paylaşım sosyal medyada büyük ilgi gördü. İşte Kayserispor ile yollarını ayıran Hikmet Karaman'ın duygu yüklü açıklaması:
''Sayın Başkana
Sporcu evlatlarıma
Büyük taraftara
Sokakta ki Mehmet amcaya, Ayşe teyzeye
Kısaca güzel Kayseri'me elveda
Çünkü ayrılıklar da sevdaya dahil
Çünkü ayrılanlar hala sevgili
Hala kıpkızıl gülümseyen sanki ateşten bir tebessüm zehir zemberek Aşkımız''
Son Dakika › Spor › Kayserispor ile yollarını ayıran Hikmet Karaman'dan duygusal bir mesaj geldi: Ayrılıklar da sevdaya dahil - Son Dakika