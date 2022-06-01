Kayserispor ile yollarını ayıran Hikmet Karaman'dan duygusal bir mesaj geldi: Ayrılıklar da sevdaya dahil - Son Dakika
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Kayserispor ile yollarını ayıran Hikmet Karaman'dan duygusal bir mesaj geldi: Ayrılıklar da sevdaya dahil

01.06.2022 16:07

Kayserispor ile yollarını ayıran teknik direktör, Hİkmet Karaman twitter hesabından duygu yüklü bir paylaşımda bulundu. Karaman, Attila İlhan'ın şiirinden alıntı yaparak ''Ayrılıklar da sevdaya dahil'' dedi.

Kayserispor'da teknik direktör Hikmet Karaman ile yollar ayrıldı. Kulüpten yapılan açıklamada, "31.05.2022 itibariyle sözleşmesi biten Teknik Direktörümüz Hikmet Karaman ve ekibine kulübümüze verdikleri hizmetler için teşekkür eder, kariyerlerinde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

DUYGU DOLU AÇIKLAMA

Bu ayrılığın ardından tecrübeli çalıştırıcı Twitter hesabından duygu yüklü bir paylaşımda bulundu. Bu paylaşım sosyal medyada büyük ilgi gördü. İşte Kayserispor ile yollarını ayıran Hikmet Karaman'ın duygu yüklü açıklaması:

''Sayın Başkana

Sporcu evlatlarıma

Büyük taraftara

Sokakta ki Mehmet amcaya, Ayşe teyzeye

Kısaca güzel Kayseri'me elveda

Çünkü ayrılıklar da sevdaya dahil

Çünkü ayrılanlar hala sevgili

Hala kıpkızıl gülümseyen sanki ateşten bir tebessüm zehir zemberek Aşkımız''

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Hikmet Karaman, Kayserispor, Twitter, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kayserispor ile yollarını ayıran Hikmet Karaman'dan duygusal bir mesaj geldi: Ayrılıklar da sevdaya dahil - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kayserispor ile yollarını ayıran Hikmet Karaman'dan duygusal bir mesaj geldi: Ayrılıklar da sevdaya dahil - Son Dakika
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