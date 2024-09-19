Kayserispor İlk Yarıyı Önde Tamamladı - Son Dakika
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Kayserispor İlk Yarıyı Önde Tamamladı

Trendyol Süper Lig 3. hafta erteleme maçında Trabzonspor-Kayserispor karşılaşıyor, ilk yarı 0-1.

19.09.2024 21:14
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Trendyol Süper Lig'in 3. hafta erteleme maçında Trabzonspor, sahasında Kayserispor ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısını Kayserispor 1-0 önde kapattı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

8. dakikada Denswill'in, ceza sahası içinde Cardoso'yu düşürmesi sonucu hakem Mehmet Türkmen VAR'a giderek penaltı noktasını gösterdi.

10. dakikada Attamah'ın kullandığı penaltı atışı kaleci Uğurcan Çakır'dan döndü. Dönen topu tamamlamak isteyen Carole'nin vuruşunda top auta çıktı.

12. dakikada sağ taraftan gelişen Kayserispor atağında arka tarafta topla buluşan Hasan Ali Kaldırım'ın vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Uğurcan Çakır'ın solundan ağlarla buluştu. 0-1

34. dakikada Ozan Tufan'ın ceza sahasına ortasında Bardhi'nin kafa vuruşu kaleci Onurcan Piri'de kaldı.

35. dakikada Bardhi'nin ceza sahası dışından sert şutu üst direkten auta çıktı.

37. dakikada Boa Morte'nin yerden pasında Cardoso'nun vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Uğurcan Çakır'da kaldı.

Hakemler: Mehmet Türkmen, Deniz Caner Özaral, Bersan Duran

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Malheiro, Savic (Ozan Tufan dk. 14), Denswill, Eren Elmalı, Mendy, Okay Yokuşlu, Cihan Çanak, Bardhi, Orsiç, Draguş

Yedekler: Muhammet Taha Tepe, Barisic, Lundstram, Nwakaeme, Umut Bozok, Serkan Asan, Umut Güneş, Batahov, Poyraz Efe Yıldırım

Teknik Direktör: Şenol Güneş

Kayserispor: Onurcan Piri, Gökhan Sazdağ, Jeanvier, Attamah, Carole, Bourabia, Kartal Yılmaz, Boa Morte, Cardoso, Hasan Ali Kaldırım, Nazon

Yedekler: Mehmet Şamil Öztürk, Kolovetsios, Karimi, Bahoken, Mehmet Eray Özbek, Baran Ali Gezek, Ramazan Civelek, Nurettin Korkmaz, Ackah, Talha Sarıarslan

Teknik Direktör: Burak Yılmaz

Gol: Hasan Ali Kaldırım (dk. 12) (Kayserispor)

Sarı kart: Boa Morte (Kayserispor) - TRABZON

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Kayserispor İlk Yarıyı Önde Tamamladı - Son Dakika

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