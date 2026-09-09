Kayserispor, İstanbulspor maçı hazırlıklarına yarın başlayacak - Son Dakika
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Kayserispor, İstanbulspor maçı hazırlıklarına yarın başlayacak

Kayserispor, İstanbulspor maçı hazırlıklarına yarın başlayacak
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Trendyol 1'inci Lig'de 13 puanla 3'üncü sırada yer alan Kayserispor, 7'nci haftada sahasında oynayacağı İstanbulspor maçının hazırlıklarına yarın başlayacak. Esenler Erokspor'u 3-0 yendikten sonra 2 gün izin yapan sarı-kırmızılı ekip, pazartesi günü taraftarı önünde galibiyet arayacak.

TRENDYOL 1'inci Lig ekiplerinden Kayserispor, 7'nci haftada sahasında oynayacağı İstanbulspor maçının hazırlıklarına yarın başlayacak.

Süper Lig'den 11 yıl sonra küme düşen Kayserispor, 2026-27 sezonda 1'inci Ligde mücadele ediyor. Şampiyonluk parolası ile sezona başlayan sarı kırmızılılar ilk 6 haftada 4 galibiyet, 1 mağlubiyet ve 1 beraberlik alarak ligde 13 puanla 3'üncü sırada yer alıyor. Ligin 6'ncı haftasında deplasmanda Esenler Erokspor'u 3-0 mağlup eden sarı-kırmızılı futbolculara zorlu mücadele sonrası 2 gün izin verildi. İç Anadolu ekibi yarın kulüp tesislerinde toplanarak 14 Eylül Pazartesi günü saat 20.00'de karşılaşacağı İstanbulspor karşılaşmasının hazırlıklarına başlayacak.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Kayserispor, İstanbulspor maçı hazırlıklarına yarın başlayacak - Son Dakika

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