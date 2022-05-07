Kayserispor Kadın FK son maçına çıkıyor - Son Dakika

Kadınlar Süper Ligi ekiplerinden Kayserispor Kadın Futbol Kulübü, ligin son maçında Pazar günü deplasmanda Wulfz Fatih Karagümrük'e konuk olacak.

Kadınlar Süper Ligi B Grubunda mücadele eden Kayserispor Kadın FK, takımı, ligin 22. hafta maçında yarın İstanbul'da zirve mücadelesi veren Wulfz Fatih Karagümrük ile oynayacak. Ligde geride kalan 21. hafta sonunda 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 14 mağlubiyet alan sarı kırmızılılar 15 puan topladı. Topladığı 15 puanla 11. sırada yer alan Kayserispor Kadın FK ligin son maçını kazanmak istiyor.

Pazar günü İstanbul Vefa Stadı'nda oynanacak olan Wulfz Fatih Karagümrük ile Kayserispor Kadın FK karşılaşması saat 12.00'de başlayacak. Zorlu doksan dakikayı Fikret Hakan Abay yönetecek. Abay'ın yardımcılıklarını Figen Eleman ve İlyas Samet Yelen yapacak. Maçın 4.Hakemi Ruken Dağ oldu. - KAYSERİ