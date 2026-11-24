TRENDYOL 1'inci Lig ekiplerinden Kayserispor, 16'ncı haftada deplasmanda oynayacağı Keçiörengücü maçının hazırlıklarına başladı.

Metro Holding Kayserispor, 2026-27 sezonunda 11 yıl sonra küme düştüğü 1'inci Lig'de mücadele ediyor. Şampiyonluk parolası ile sezona başlayan sarı kırmızılılar, ilk 15 haftada 10 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 3 beraberlik alarak ligde 33 puanla ikinci sırada yer aldı.

Ligin 15'inci haftasında cumartesi günü sahasında konuk ettiği SMS Grup Sarıyer'i 3-1'lik skorla mağlup eden sarı-kırmızılılara zorlu mücadele sonrası 2 gün izin verildi. İç Anadolu ekibi bugün kulüp tesislerinde toplanarak 29 Kasım Pazar günü saat 19.00'de karşılaşacağı Keçiörengücü karşılaşmasının hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.

Recep Mamur Tesisleri'nde, teknik direktör Atila Gerin yönetiminde yapılan antrenmanın ilk bölümünde ısınma çalışmaları gerçekleştirildi. Antrenman pas, baskı, istasyon ve son vuruş çalışmalarıyla devam etti. İdman, dar alanda yapılan çift kale maçın ardından sona erdi.