Kayserispor, Konyaspor maçı hazırlıklarına devam etti - Son Dakika
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Kayserispor, Konyaspor maçı hazırlıklarına devam etti

10.03.2022 17:13
Kayserispor, Konyaspor maçı hazırlıklarına devam etti

Yukatel Kayserispor, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında sahasında İttifak Holding Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Yukatel Kayserispor, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında sahasında İttifak Holding Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, kulüp tesislerindeki antrenman, teknik direktör Hikmet Karaman yönetiminde gerçekleştirildi.

Isınma hareketleriyle başlayan idman, koordinasyon ve pas çalışmasıyla devam etti.

Antrenman, yarı sahada çift kale maçla tamamlandı.

Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda oynanacak Kayserispor-Konyaspor karşılaşması, 13 Mart Pazar günü saat 13.30'da başlayacak.

Kayserispor, Konyaspor maçı hazırlıklarına devam etti
Kayserispor, Konyaspor maçı hazırlıklarına devam etti
Kayserispor, Konyaspor maçı hazırlıklarına devam etti
Kayserispor, Konyaspor maçı hazırlıklarına devam etti

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Kaynak: AA

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