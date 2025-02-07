Kayserispor Konyaspor Maçına Hazır

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Bellona Kayserispor, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında TÜMOSAN Konyaspor ile yarın sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kulüp tesislerindeki idman, teknik direktör Sergej Jakirovic yönetiminde gerçekleştirildi. Isınma hareketleriyle başlayan antrenmanda futbolcular, pas ve baskı çalışmasının ardından çift kale maç oynadı.

Bellona Kayserispor ile TÜMOSAN Konyaspor arasında RGH EnerTürk Enerji Stadı'nda yarın saat 16.00'da oynanacak karşılaşmada hakem Çağdaş Altay düdük çalacak.