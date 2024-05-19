Kayserispor, Konyaspor maçından beraberlikle ayrıldı ve kümede kaldı - Son Dakika
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Kayserispor, Konyaspor maçından beraberlikle ayrıldı ve kümede kaldı

Kayserispor, Konyaspor maçından beraberlikle ayrıldı ve kümede kaldı

Süper Lig'de mücadele veren Kayserispor, sahasında oynadığı Konyaspor maçından beraberlikle ayrıldı. 42 puana ulaşan sarı kırmızılılar, kümede kalmayı başardı. Carlos Mane'nin attığı iki gol ile Konyaspor maçında 1 puanı hanesine yazdıran Kayserispor, önümüzdeki sezon da Süper Lig'de boy gösterme şansını yakaladı. Kayserispor, son hafta maçında Sivasspor ile deplasmanda karşılaşacak ve sezonu noktalamış olacak.

19.05.2024 09:31
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Süper Lig'de mücadele veren Kayserispor, sahasında oynadığı Konyaspor maçından beraberlikle ayrıldı. 42 puana ulaşan sarı kırmızılılar, kümede kalmayı başardı.

38 haftada tamamlanacak olan Süper Lig'de mücadele veren Kayserispor, hedefine ulaştı. Sarı kırmızılılar; ligin tamamlanmasına 2 hafta kala sahasında oynadığı Konyaspor maçından 1 puan çıkardı ve kümede kalmayı başardı. Carlos Mane'nin attığı iki gol ile Konyaspor maçında 1 puanı hanesine yazdıran Kayserispor, önümüzdeki sezon da Süper Lig'de boy gösterme şansını yakaladı.

Ligin son haftasına 42 puanla 13. sırada giren Kayserispor, zoru başarırken İstanbulspor, Pendikspor ve Karagümrük takımları ise lige veda eden takımlar oldu. Son hafta maçında Sivasspor ile deplasmanda karşılaşacak olan Kayserispor, sonrasında sezonu noktalayacak. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Kayserispor, Konyaspor maçından beraberlikle ayrıldı ve kümede kaldı - Son Dakika

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