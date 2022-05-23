Kayserispor Kulübü Başkanı Berna Gözbaşı, Türkiye Kupası finalinden umutlu - Son Dakika
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Kayserispor Kulübü Başkanı Berna Gözbaşı, Türkiye Kupası finalinden umutlu

23.05.2022 17:56
Kayserispor Kulübü Başkanı Berna Gözbaşı, Türkiye Kupası finalinden umutlu

Kayserispor Kulübü Başkanı Berna Gözbaşı, 26 Mayıs'ta İstanbul'da Demir Grup Sivasspor ile oynayacakları Ziraat Türkiye Kupası finalini kazanarak şehrin beklediği sevinci yaşatmak istediklerini söyledi.

Kayserispor Kulübü Başkanı Berna Gözbaşı, 26 Mayıs'ta İstanbul'da Demir Grup Sivasspor ile oynayacakları Ziraat Türkiye Kupası finalini kazanarak şehrin beklediği sevinci yaşatmak istediklerini söyledi.

Gözbaşı, Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Bahar Şenlikleri kapsamında, Mühendislik Fakültesi Konferans Salonu'nda öğrencilerle bir araya geldi.

Kayserispor'un son 3 yılda geçirdiği badireleri anlatan Gözbaşı, birçok zorluğun üstesinden gelerek takımı Türkiye Kupası'nda final oynayan bir ekip haline getirdiklerini belirtti.

İnanmış bir ekiple yola devam ettiklerini vurgulayan Gözbaşı, "Futbol sahada oynanıyor. Yarı finalin ilk maçında 1-0 yenildiğimiz Trabzonspor karşısında, ikinci maçta da henüz 30. saniyede 1 gol daha yiyerek 2-0 geriye düştük. Burada ümitlerin tükenmesi lazım ama biz camia olarak kenetlenmiştik. Teknik ekibimiz ve oyuncularımız 2-0 geriye düşmemize rağmen umutlarını kaybetmedi. Tüm Türkiye'nin keyifle izlediği bir maçın sonunda da finale yükseldik." dedi.

Gözbaşı, kupayı kazanma yolundaki en önemli etkenin, futbolcuların maçtaki 90 dakikalık performansı olduğunu dile getirdi.

Finale gelene kadar ciddi rakipleri elediklerini anımsatan Gözbaşı, şunları kaydetti:

"Perşembe günü oynanacak final maçına da yönetim, teknik ekip ve oyuncular olarak inanmış durumdayız. Kupanın bizim olmasını çok istiyoruz. Şehrimizin buna ihtiyacı var. İnsanlar kutlama yapmayı, sevinç yaşamayı çok özledi. Şehrimize bu heyecanı yaşattığımız için çok mutluyuz. Önemli olan finale kadar gelebilmekti. Trabzonspor maçından sonra, 'Beşiktaş'ı yendik, Fenerbahçe'yi yendik, şampiyon olan Trabzonspor'u da yendik. Verin bizim kupamızı.' demek istedim ama finaldeki rakibimiz Sivasspor'a ayıp olurdu. İki komşu Anadolu şehrinin takımlarının Türkiye Kupası finalinde oynaması benim için çok anlamlı. Son 22 yılda 4 büyük takım sadece 3 kez finale çıkamamış. Bunlardan birisi de Kayserispor'un kupayı aldığı 2007-2008 sezonu. Yine 4 büyük takımın olmadığı finalin tarafı olmaktan gurur duyuyoruz. Kupayı kazanmayı çok istiyoruz ancak kim kazanırsa kazansın, kazanan Anadolu futbolu olacak. Anadolu takımlarının da varlığını gösteriyoruz."

Gözbaşı, öğrencilerin gelecek sezonla ilgili transfer çalışmalarına yönelik sorusu üzerine, Türkiye Kupası'nı kazanmaları durumunda Avrupa yolunun açılacağını, bu sonuca göre transfer yapmak istediklerini kaydetti.

Kulübün UEFA lisansına başvurmadığının söylenmesi üzerine ise Gözbaşı, "Onun daha süresi var. Kupayı aldığımız zaman halledeceğiz." yanıtını verdi.

Kayserispor'un Avrupa'da daha tanınır hale gelmesi için öncelikle sportif başarının olması gerektiğini vurgulayan başkan Gözbaşı, söyleşinin ardından bahar şenlikleri kapsamında düzenlenen futbol turnuvasında dereceye girenlere ödüllerini de verdi.

Üç gün sürecek etkinliklerde çeşitli sanatçılar da sahne alacak.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Kayserispor Kulübü Başkanı Berna Gözbaşı, Türkiye Kupası finalinden umutlu - Son Dakika


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