Kayserispor Küme Düştü

Kayserispor, Alanyaspor karşısında aldığı mağlubiyetin ardından Süper Lig'in bitimine 1 hafta kala küme düşmeyi garantiledi.
Süper Lig'in 33. Haftası'nda Kayserispor, deplasmanda Alanyaspor'a 3-1 mağlup oldu. Lig'in bitimine 1 hafta kala küme düşme potasına en yakın takımla arasındaki puan farkı 4'e çıkan Kayserispor, bir alt lige düşmeyi garantiledi.
Sarı-kırmızılılar, önümüzdeki yıl Süper Lig'e geri dönmek için 1. Lig'de mücadele edecek. - KAYSERİ
