Kayserispor, Malik Hayvali ile Anlaştı - Son Dakika
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Kayserispor, Malik Hayvali ile Anlaştı

Kayserispor, Malik Hayvali ile Anlaştı
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Kayserispor, Türk asıllı Alman oyuncu Malik Hayvali ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Kayserispor, Türk asıllı Alman oyuncu Malik Hayvali ile sözleşme imzaladı.

1.Lig ekiplerinden Kayserispor, son olarak Kuzey Makedonya ekibi FC Shkupi takımının formasını giyen 21 yaşındaki Türk asıllı Alman oyuncu Malik Hayvali ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. 10 numara ve sol kanat mevkilerinde oynayabilen Malik Hayvali'nin teknik heyetin beğenisi kazanmasının ardından sözleşme imzalandı.

Kaynak: İHA

Kayserispor, Spor, Son Dakika

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