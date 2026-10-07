Kayserispor, Manisa FK maçı hazırlıklarını Recep Mamur Tesisleri'nde sürdürdü - Son Dakika
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Kayserispor, Manisa FK maçı hazırlıklarını Recep Mamur Tesisleri'nde sürdürdü

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Kayserispor, Manisa FK maçı hazırlıklarını Recep Mamur Tesisleri\'nde sürdürdü
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Manisa FK'yı 10 Ekim Cumartesi saat 19.00'da sahasında ağırlayacak Kayserispor, 1'inci Lig'in 9'uncu haftası hazırlıklarını Recep Mamur Tesisleri'nde sürdürdü. Teknik direktör Atilla Gerin yönetimindeki antrenman, pas ve son vuruş çalışmalarının ardından çift kale maçla sona erdi.

TRENDYOL 1'inci Lig ekiplerinden Metro Holding Kayserispor, 9'uncu haftada sahasında karşılaşacağı Manisa FK maçının hazırlıklarını sürdürüyor.

Kayserispor, 1'inci Lig'in 9'uncu haftasında 10 Ekim Cumartesi günü saat 19.00'de sahasında Manisa FK'yı konuk edecek. Sarı-kırmızılı ekip, önceki gün yaptığı antrenmanla karşılaşmanın hazırlıklarına başlarken, öğle saatlerinde yapılan antrenmanla da karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Atilla Gerin yönetiminde Recep Mamur Tesisleri'nde yapılan antrenmanın ilk bölümünde ısınma çalışmaları gerçekleştirildi. Antrenman pas, baskı, istasyon ve son vuruş çalışmalarıyla devam etti. İdman, dar alanda yapılan çift kale maçın ardından sona erdi.

Kaynak: DHA
Recep MamurKayserisporCumartesiManisaSporSon Dakika

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