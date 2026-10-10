Kayserispor-Manisa FK maçının sonunda tansiyon arttı - Son Dakika
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Kayserispor-Manisa FK maçının sonunda tansiyon arttı

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Kayserispor-Manisa FK maçının sonunda tansiyon arttı
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Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında Kayserispor, sahasında ağırladığı Manisa FK'yi 90. dakikada attığı golle 3-2 mağlup etti. Maçın ardından iki takım oyuncuları ve teknik heyetler arasında gerginlik yaşanırken, emniyet güçleri sahaya girerek olayların büyümesini engelledi.

Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında Kayserispor ile Manisa FK karşı karşıya geldi. RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Kayserispor, 3-2'lik skorla kazandı.

5 GOLLÜ NEFES KESEN MAÇ KAYSERİSPOR'UN

Kayserispor'a galibiyeti getiren golleri 38. dakikada Benhur Keser, 52. dakikada Daniel Moreno ve 90. dakikada Murat Cem Akpınar kaydetti. Manisa FK'nin golleri 54. dakikada Atakan Çankaya, 87. dakikada Cheikne Sylla ile geldi. Manisa FK'de Cheikne Sylla, 90. dakikada kırmızı kart gördü.

MAÇ BİTTİ, SAHA KARIŞTI

Maçın son düdüğünün ardından saha karıştı. İki takım oyuncuları arasında başlayan gerginlik teknik heyetlere de sıçradı. Oyuncuların ve teknik heyetteki görevlilerin birbirlerinin üzerine yürüdüğü anlarda sahaya giren emniyet güçleri olayların alevlenmesini engelledi.

KAYSERİSPOR 22 PUANA YÜKSELDİ

Bu sonuçla birlikte galibiyete uzanan Kayserispor, puanını 22'ye yükseltti. Üst üste üçüncü kez kaybeden Manisa FK ise 9 puanda kaldı.

KayserisporTrendyolTansiyonManisaFutbolSporSon Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Ramazan Taş Ramazan Taş:
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