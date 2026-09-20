Kayserispor, Mardin 1969 Spor\'u 1-0 yendi; 68\'de Daniel Moreno\'nun golüyle kazandı

Kayserispor, Mardin 1969 Spor'u 1-0 yendi; 68'de Daniel Moreno'nun golüyle kazandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Trendyol 1. Lig 8. hafta maçında Mardin 1969 Spor, sahasında Kayserispor'a 1-0 mağlup oldu. Mardin 21 Kasım Şehir Stadyumu'nda Reşat Onur Çoşkunses'in yönettiği maçta Kayserispor, 68. dakikada Daniel Moreno'nun golüyle 1-0 kazandı.
Trendyol 1. Lig 8. hafta maçında Mardin 1969 Spor, sahasında karşılaştığı Kayserispor'a 1-0 mağlup oldu.
Mardin 21 Kasım Şehir Stadyumu'nda oynanan maçı Reşat Onur Çoşkunses yönetti. Kayserispor, 68. dakikada Daniel Moreno'nun golüyle sahadan 1-0 galip ayrıldı.
Kaynak: İHA
Sizin düşünceleriniz neler ?