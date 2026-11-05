Kayserispor, Muğlaspor'u 6-0 mağlup edip sezonun 9. galibiyetini hanesine yazdırdı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Kayserispor, Muğlaspor'u 6-0 mağlup edip sezonun 9. galibiyetini hanesine yazdırdı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kayserispor, Muğlaspor\'u 6-0 mağlup edip sezonun 9. galibiyetini hanesine yazdırdı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Kayserispor, TFF 1. Lig'in 13. haftasında sahasında Muğlaspor'u 6-0 mağlup ederek sezonun 9. galibiyetini aldı ve puanını 30'a yükseltti. İç sahada 6 maçta 4 galibiyet, 1 mağlubiyet ve 1 beraberlik alan Kayserispor, 14. haftada deplasmanda Ümraniyespor'a konuk olacak.

Kayserispor, bu sezon 9. galibiyetini elde etti.

TFF 1. Lig ekiplerinden Kayserispor ligin 13. haftasında evinde Muğlaspor'u 6-0 mağlup ederek, 3 puanı hanesine yazdırdı. Sarı kırmızılılar, bu sezon iç sahada oynadığı 6 maçın 4'unu kazanırken, 1 maçtan mağlubiyet ve 1 maçtan ise sahadan beraberlik ile ayrıldı. Ligde geride kalan 13 haftanın sonunda 9 galibiyet, 1 mağlubiyet ve 3 beraberlik alan Kayserispor 30 puan topladı. Kayserispor ligin 14. haftasında 8 Kasım Pazar günü deplasmanda Ümraniyespor'a konuk olacak. Sarı kırmızılılar iç sahada oynadığı ve aldığı sonuçlar şu şekilde;

2. Hafta Kayserispor 2-0 Sivasspor

4. Hafta Kayserispor 1-2 Bursaspor

7. Hafta Kayserispor 4-0 İstanbulspor

9. Hafta Kayserispor 3-2 Manisa FK

11. Hafta Kayserispor 2-2 Batman Petrolspor

13. Hafta Kayserispor 6-0 Muğlaspor

Kaynak: İHA
Türkiye Futbol FederasyonuKayserisporMuğlasporSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Şampiyonlar Ligi’nde kazandığı gecenin ardından Mourinho’nun ağzında Türk taraftarlar var Şampiyonlar Ligi'nde kazandığı gecenin ardından Mourinho'nun ağzında Türk taraftarlar var
Türkiye sabaha karşı peş peşe sallandı İki ilde deprem Türkiye sabaha karşı peş peşe sallandı! İki ilde deprem
Almanya’dan Türk vatandaşlarına vize müjdesi Hazırlıklar başladı Almanya'dan Türk vatandaşlarına vize müjdesi! Hazırlıklar başladı
Hayırlı olsun İşte İsmail Kartal’ın yeni takımı Hayırlı olsun! İşte İsmail Kartal'ın yeni takımı
Hükümete yakın yazar oran verdi İşte asgari ücret için masadaki rakamlar Hükümete yakın yazar oran verdi! İşte asgari ücret için masadaki rakamlar
TRT spikerinden maç biter bitmez olay sözler TRT spikerinden maç biter bitmez olay sözler
10:20
Okullarda bir dönem tarih oldu
Okullarda bir dönem tarih oldu
10:18
Kırmızı bültenle aranıyordu Daltonlar üyesi Türkiye’ye getirildi
Kırmızı bültenle aranıyordu! Daltonlar üyesi Türkiye'ye getirildi
09:58
Özgür Özel, CHP’ye dönüş tartışmalarına noktayı koydu “Varıp da geri dönmeyeceğiz“
Özgür Özel, CHP'ye dönüş tartışmalarına noktayı koydu! "Varıp da geri dönmeyeceğiz"
09:57
Liverpool zaferi sonrası herkes Emre Belözoğlu’nu konuşuyor
Liverpool zaferi sonrası herkes Emre Belözoğlu'nu konuşuyor
09:16
Depoyu dolduracaklar dikkat Petrol çakıldı, indirim geliyor
Depoyu dolduracaklar dikkat! Petrol çakıldı, indirim geliyor
08:49
Trump giderek dibe batıyor Kayıplar bir gecede arttı
Trump giderek dibe batıyor! Kayıplar bir gecede arttı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.11.2026 10:34:05. #.0.2#
SON DAKİKA: Kayserispor, Muğlaspor'u 6-0 mağlup edip sezonun 9. galibiyetini hanesine yazdırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android