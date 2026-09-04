Kayserispor, Oğulcan Çağlayan'la sağ kanadını güçlendirdi
Trendyol 1. Lig ekibi Metro Holding Kayserispor, sağ kanat oyuncusu Oğulcan Çağlayan ile anlaşmaya vardı. 30 yaşındaki futbolcu, sarı-kırmızılı takımın kadrosuna dahil edildi.
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Metro Holding Kayserispor, Oğulcan Çağlayan'ı kadrosuna dahil etti.
Sarı- kırmızılı kulübün açıkmalasında 30 yaşındaki sağ kanat oyuncusuyla anlaşmaya varıldığı belirtildi.
Kaynak: AA
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