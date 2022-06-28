Kayserispor sağlık kontrolünden geçti - Son Dakika
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Kayserispor sağlık kontrolünden geçti

28.06.2022 09:03
Kayserispor sağlık kontrolünden geçti

Süper Lig'de mücadele edecek olan Kayserisporlu futbolcular, sağlık kontrolünden geçti.

Süper Lig'de mücadele edecek olan Kayserisporlu futbolcular, sağlık kontrolünden geçti.

2022-2023 sezonunda Süper Lig'de mücadele edecek Kayserispor'da futbolcular sağlık kontrolünden geçti. Aralarında Mustafa Pektemek, Cenk Gönen, Ethem Balcı, Nurettin Korkmaz, Hayrullah Erkip, Emin Can Uysal'ın da bulunduğu sarı kırmızılı futbolcular, özel bir hastanede kulak burun boğaz, ortopedi, genel cerrahi, dahiliye ve göz muayenelerinden geçti. - KAYSERİ

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Kayserispor'da 9 futbolcu A takımda Kayserispor'da 9 futbolcu A takımda Son dakika haber... Çağdaş Atan: Amacımız her zaman iyi futbol Son dakika haber... Çağdaş Atan: Amacımız her zaman iyi futbol
Kaynak: İHA

Kayserispor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kayserispor sağlık kontrolünden geçti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kayserispor sağlık kontrolünden geçti - Son Dakika
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