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Kayserispor sahasında 9 maçtır yenilmiyor - Son Dakika

Kayserispor sahasında 9 maçtır yenilmiyor

22.02.2022 08:04
Kayserispor sahasında 9 maçtır yenilmiyor

Kayserispor sahasındaki yenilmezlik serisini 9 maça çıkardı.

Kayserispor sahasındaki yenilmezlik serisini 9 maça çıkardı.

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında konuk ettiği Giresunspor'u 2-1 yenen Kayserispor, sahasındaki yenilmezlik serisini 9 maça çıkardı. Sahasında rakiplerine geçen vermeyen Kayserispor ligin 11. haftasında ağırladı Karagümrük maçından aldığı 2-1'lik galibiyetle seriye başladı. Sarı kırmızılı takım bu maçla birlikte evinde oynadığı 9 karşılaşmanın 7'sini kazandı, 2'sinde ise sahadan beraberlikle ayrıldı. Sarı kırmızılılar iç sahada oynadığı son 9 maçta rakip fileleri 16 kez havalandırırken kalesinde ise 7 gol gördü.

Kayserispor'un iç sahada oynadığı son 9 maç ve sonuçları şöyle:

11.Hafta Kayserispor-Karagümrük 2-1

13.Hafta Kayserispor-Göztepe 1-1

15.Hafta Kayserispor- Antalyaspor 2-0

17.Hafta Kayserispor- Gaziantep 0-0

19.Hafta Kayserispor- Sivasspor 3-1

20.Hafta Kayserispor- Altay 1-0

22.Hafta Kayserispor- Başakşehir 1-0

24.Hafta Kayserispor- Hatayspor 4-3

26.Hafta Kayserispor-Giresunspor 2-1 - KAYSERİ

Kayserispor sahasında 9 maçtır yenilmiyor
Kayserispor sahasında 9 maçtır yenilmiyor
Kayserispor sahasında 9 maçtır yenilmiyor

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Spor Toto Süper Lig, Giresunspor, Kayserispor, Karagümrük, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Kayserispor sahasında 9 maçtır yenilmiyor - Son Dakika Spor


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