Kayserispor, Sivasspor'u 22 Yıl Sonra Yendi - Son Dakika
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Kayserispor, Sivasspor'u 22 Yıl Sonra Yendi

Kayserispor, Sivasspor\'u 22 Yıl Sonra Yendi
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Kayserispor, TFF 1. Lig'de Sivasspor'u 22 yıl sonra mağlup etti, 3 puanı kazandı.

Kayserispor; TFF 1.Lig'de Sivasspor'u 22 yıl sonra yine yendi.

Geçen sezon Süper Lig'de başarısız olarak küme düşen Kayserispor, komşu kent takımı Sivasspor ile karşılaştığı müsabakayı kazandı. 2003-2004 sezonunun 34. haftasında Kayseri'de oynanan müsabakayı 6-4 kazanan Kayserispor, 3 puanın sahibi olmuştu. O sezondan sonra bugüne değin hiç TFF 1. Lig'de karşılaşmayan iki ekip, 2026-2027 sezonunun 2. haftasında 3 puan mücadelesi verdi.

Kayserispor; komşu kent takımını, ilk yarıda attığı 2 golle mağlup etmeyi başardı.

Kaynak: İHA

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