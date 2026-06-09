Kayserispor Sportif Direktörünü Değiştirdi

Kayserispor'dan yapılan açıklamada, Sportif Direktör Muhammed Türkmen'in görev süresinin sona erdiği belirtildi.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Sportif Direktörümüz Muhammed Türkmen'in kulübümüzdeki görev süresi sona ermiştir. Görev yaptığı süre boyunca kulübümüze vermiş olduğu emek ve katkılarından dolayı kendisine teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz" denildi. - KAYSERİ
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