Kayserispor Süper Lig'e Veda Etti

09.05.2026 23:27
Teknik Direktör Erling Moe, fırsatları değerlendiremediklerini ve planlama yapmaları gerektiğini belirtti.

Kayserispor Teknik Direktörü Erling Moe, küme düştükleri maçın ardından, "Elimize geçen fırsatları değerlendirseydik bu durumda olmayabilirdik. Kayseri büyük şehir büyük bir takım. Bir an önce önümüzdeki sezonla alakalı planlamalar yapılmalı, çok üzgünüz" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Kayserispor deplasmanda karşılaştığı Corendon Alanyaspor'a 3-1 yenilerek Süper Lig'e veda etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Teknik Direktör Erling Moe, "Çok büyük bir hayal kırıklığı içerisindeyiz. Maça kendi hatamızdan 1-0 yenik başladık. Beraberliği yakaladık. Sonra ikinci golü yedik. Elimizden geleni yapmaya çalıştık ama bugünkü maç sezonun özeti gibiydi. Elimize birçok fırsat geçti. Diğer maçlarda puan almamız gereken maçlar vardı. Bunları başaramadık. O yüzden kimseyi suçlamanın bir anlamı manası yok. Elimize geçen fırsatları değerlendirseydik bu durumda olmayabilirdik. Kayseri büyük şehir büyük bir takım. Bir an önce önümüzdeki sezonla alakalı planlamalar yapılmalı bu kulübün nasıl döneceğiyle ilgili konuşmalar başlamalı, çok üzgünüz" diye konuştu. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Teknik Direktör, Futbol, Spor, Son Dakika

