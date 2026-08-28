Kayserispor Süper Lig Hedefinde - Son Dakika
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Kayserispor Süper Lig Hedefinde

Kayserispor Süper Lig Hedefinde
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Sportif Direktör Seyit İçgül, Kayserispor'u Süper Lig'e çıkarmak için çalışacaklarını belirtti.

Kayserispor Sportif Direktörü Seyit İçgül, Kayserispor'un Süper Lig takımı olduğunu söyleterek, "Bu takımı üst lige çıkarmak istiyoruz" dedi.

Trendyol 1. Lig takımlarından Kayserispor'un Sportif Direktörü Seyit İçgül, Kayserispor'un uzun yıllar Süper Lig'de oynadığını söyledi. Takımı yeniden üst lige çıkarmayı hedeflediklerini dile getiren İçgül, "Kayserispor, uzun yıllardır Süper Lig takımıdır. Biz de bu takımı bir üst lige çıkarmayı düşünüyoruz. Bu işler kolay olmuyor. Söylemle de, konuşmayla da olmuyor. Çok çalışmamız, çok fedakarlık yapmamız gerekiyor. Kayseri olarak, yönetim, taraftar, futbolcular, teknik ekip olarak hep beraber çalışıp, sonuçta ilk iki sırada bulunmak istiyoruz. Ufak tefek eksiklerimiz var. Onları da giderirsek inşallah bu ligin iyi takımlarından olduğumuzu düşünüyoruz" diye konuştu.

Transfer sürecine dair de konuşan İçgül, "Orta sahada bir sayısal eksikliğimiz var. Onları da aramıza katabilirsek iyi olacak. Bu süreç içinde başkanımız, yönetim kurulumuz ve transfer komitemiz de inanılmaz uğraşıyorlar ve fedakarlık yapıyorlar. Bir de bu işin ekonomi tarafı var. Biliyorsunuz bu işler kolay olmuyor. O kadar borç ödendi, büyük fedakarlık yapıldı. İnşallah biraz daha fedakarlık yapılırsa, oyuncuları aramıza katabilirsek çok daha iyi olacağını düşünüyoruz" dedi.

Kaynak: İHA

Kayserispor, Seyit İçgül, Futbol, Spor, Son Dakika

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