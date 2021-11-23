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Kayserispor taraftarından vefa örneği - Son Dakika

Kayserispor taraftarından vefa örneği

23.11.2021 16:56
Kayserispor taraftarından vefa örneği

Kayserispor taraftar grubu Kapalı Kale, kütüphane tefriş etti.

Kayserispor taraftar grubu Kapalı Kale, kütüphane tefriş etti. Kütüphaneye de hayatını kaybeden Kayserispor taraftarı Volkan Erdoğan ismi verildi.

Geçtiğimiz günlerde geçirdiği trafik kazası sonrasında hayatını kaybeden Kayserispor taraftarlarından Volkan Erdoğan'ın ismi Bünyan'da bulunan Atatürk İlköğretim okulundaki kütüphanede yaşatılacak. Kayserispor taraftar grubu Kapalı Kale tarafından tefrişatı yapılan kütüphanenin açılışı gerçekleştirildi. Açılışa Kayserispor Kaptanı İlhan Parlak, Kapalı Kale Taraftar Derneği Başkanı Ahmet Dirgenali, hayatını kaybeden Volkan Erdoğan'ın babası Şener Erdoğan, okul öğretmenleri ve öğrenciler katıldı.

Baba Şener Erdoğan, törende gözyaşlarına hakim olamazken Kayserispor kaptanı İlhan Parlak da öğrencilerin sevgi seli ile karşılaştı. İlhan Parlak minik öğrenciler ile top oynarken imza da verdi. - KAYSERİ

Kayserispor taraftarından vefa örneği
Kayserispor taraftarından vefa örneği
Kayserispor taraftarından vefa örneği
Kayserispor taraftarından vefa örneği

Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Kayserispor taraftarından vefa örneği - Son Dakika Spor


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