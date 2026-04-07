Kayserispor Taraftarından Yönetim Uyarısı
07.04.2026 21:51
Kapalı Kale, Kayserispor yönetimini disiplin sorunları ve futbolcu ödemeleri konusunda uyardı.

SÜPER Lig ekiplerinden Zecorner Kayserispor'un taraftar grubu Kapalı Kale yazılı açıklama yaparak, sarı-kırmızılı yönetiminin takım içindeki disiplin sorunlarına karşı adımlar atmasını istedi. Açıklamada, "Eğer kulüp yönetimi ve şehrin yöneticileri bu sorunlara çözüm üretemiyor, süreci yönetemiyor ve kulübü daha fazla yıpratmaya devam ediyorsa; yapılması gereken tek şey, vakit kaybetmeden görevlerini bırakmalarıdır. Bu kulüp sahipsiz değildir. Sabır tükenmiştir" denildi.

Süper Lig'in 29'uncu haftasında sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek Zecorner Kayserispor'da zorlu karşılaşma öncesi İç Anadolu ekibinin taraftar grubu Kapalı Kale yazılı bir açıklama yaparak, sarı-kırmızılı takımın yöneticilerine çağrı yaptı. Futbolcu ödemelerinin düzene sokulması ve takım içi disiplinin sağlanması gerektiğine vurgu yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Büyük Kayserispor Kamuoyuna! Bilal Bayazit üzerinden yaşanan son gelişmeler, artık görmezden gelinebilecek bir noktayı çoktan aşmıştır. Kulübün formasını taşıyan her oyuncunun, sahada gösterdiği performans kadar profesyonel etik, disiplin ve sorumluluk bilinci ile hareket etmesi zorunludur. Ancak gelinen noktada, hem performans hem de takım içi duruş açısından kabul edilemez bir tablo ile karşı karşıyayız. Bu durum yalnızca bir oyuncu meselesi değil, doğrudan kulübün saygınlığına zarar veren ciddi bir yönetim krizidir. Öte yandan futbolcu ödemeleri konusunda yaşanan belirsizlikler ve aksaklıklar, sahadaki performansı doğrudan etkileyen en önemli unsurlardan biridir. Buradan açık ve net bir şekilde sesleniyoruz: Futbolcu ödemeleri derhal düzene sokulmalıdır. Takım içindeki disiplin sorunlarına karşı net ve kararlı adımlar atılmalıdır. Eğer kulüp yönetimi ve şehrin yöneticileri bu sorunlara çözüm üretemiyor, süreci yönetemiyor ve kulübü daha fazla yıpratmaya devam ediyorsa; yapılması gereken tek şey, vakit kaybetmeden görevlerini bırakmalarıdır. Bu kulüp sahipsiz değildir. Sabır tükenmiştir. Artık söz değil, icraat beklenmektedir."

Kaynak: DHA

