Kayserispor taraftarlarını taşıyan otobüslerde bıçak, çakı ve falçata yakalandı - Son Dakika
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Kayserispor taraftarlarını taşıyan otobüslerde bıçak, çakı ve falçata yakalandı

01.04.2023 20:30
Kayserispor taraftarlarını taşıyan otobüslerde bıçak, çakı ve falçata yakalandı

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak olan Kayserispor'un taraftarlarını taşıyan otobüslerde bıçak, çakı ve falçata gibi kesici aletler ele geçirildi.

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak olan Kayserispor'un taraftarlarını taşıyan otobüslerde bıçak, çakı ve falçata gibi kesici aletler ele geçirildi.
Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Trabzonspor evinde Kayserispor ile karşı karşıya geldi. Kayserispor'un deplasmanda oynadığı karşılaşmayı takip ederek takımlarını yalnız bırakmayan sarı-kırmızılı taraftarları taşıyan otobüsler Trabzon'un giriş ve çıkış noktalarında durduruldu. Trabzon Emniyet Müdürlüğü ekiplerince güvenlik amaçlı oluşturulan uygulama noktalarında müsabaka öncesi yapılan denetimlerde Kayserispor taraftarlarını getiren otobüslerin arka kısmında bıçak, çakı, falçata gibi aletler yakalandı. Ele geçirilen kesici aletler ile ilgili işlem başlatıldı. - TRABZON

Kaynak: İHA
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Son Dakika Spor Kayserispor taraftarlarını taşıyan otobüslerde bıçak, çakı ve falçata yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kayserispor taraftarlarını taşıyan otobüslerde bıçak, çakı ve falçata yakalandı - Son Dakika
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