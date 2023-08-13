Kayserispor Teknik Direktörü Çağdaş Atan maç sonu gözyaşlarını tutamadı - Son Dakika
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Kayserispor Teknik Direktörü Çağdaş Atan maç sonu gözyaşlarını tutamadı

Son Güncelleme: 13.08.2023 08:58

Süper Lig'in 1. haftasında Kayserispor, deplasmanda Galatasaray ile golsüz berabere kaldı. Maç sonunda taraftarların sevgi gösterisi karşısında Çağdaş Atan gözyaşlarını tutamadı. Atan, Kayserispor'un ekonomik zorluklar içinde olduğunu belirterek pes etmeyeceğini ve kulübü bataklıktan çıkarmak için mücadele ettiklerini söyledi.

Süper Lig'in 1. haftasında Kayserispor, deplasmanda Galatasaray ile golsüz berabere kaldı. Ev sahibi ekibin hocası Çağdaş Atan ise mücadele sonrası taraftarın sevgi gösterisi karşısında gözyaşlarını tutamadı.

"KAYSERİ SENİNLE GURUR DUYUYOR"

Ekonomik açıdan zor günler geçiren Kayserispor'da teknik direktör Çağdaş Atan, elindeki mevcut kadroyla dünya yıldızlarına sahip Galatasaray'dan 1 puan aldı. Karşılaşma boyunca Galatasaray ile kafa kafaya bir oyun ortaya koyan ev Kayseri'nin genç çalıştırıcısına maç sonunda tribünler sevgi gösterisinde bulundu. Taraftarların, "Kayseri seninle gurur duyuyor" tezahüratları sonrası Çağdaş Atan gözyaşlarını tutamadı.

"PES ETMEMEYİ DÜŞÜNÜYORUM"

Çağdaş Atan karşılaşma sonrası yaptığı açıklamada ise, "Galatasaray gibi geç transfer yapmak ve bu yaşadığımız durum çok zor. Kayserispor taraftarları beni çok destekledi. Çok sağ olsunlar. Pes etmemeyi düşünüyorum. Savaşıyoruz. Kulüp batağın içinde gibi ama yönetimimiz, şehrin büyükleri bize ipi attılar. Bataklıktan çıkmaya çalışıyoruz.

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Son Dakika Spor Kayserispor Teknik Direktörü Çağdaş Atan maç sonu gözyaşlarını tutamadı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kayserispor Teknik Direktörü Çağdaş Atan maç sonu gözyaşlarını tutamadı - Son Dakika
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