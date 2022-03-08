Kayserispor Teknik Direktörü Karaman cezalı - Son Dakika
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Kayserispor Teknik Direktörü Karaman cezalı

08.03.2022 10:40
Kayserispor Teknik Direktörü Karaman cezalı

Yukatel Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, Konyaspor maçında sahada olamayacak.

Yukatel Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, Konyaspor maçında sahada olamayacak.

Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, Alanyaspor maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle Konyaspor maçında takımın başında sahaya çıkamayacak. Alanyaspor maçının 90.dakikasında hakem Suat Arslanboğa'ya yaptığı itirazdan ötürü kırmızı kart ile cezalandırılan Teknik Direktör Hikmet Karaman, bu hafta sonu Kayseri'de oynanacak Konyaspor maçında takımındaki yerini alamayacak.

Karaman, müsabakayı tribünden takip edecek. - KAYSERİ

Kayserispor Teknik Direktörü Karaman cezalı

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SPOR Yukatel Kayserispor - Aytemiz Alanyaspor maçının ardından SPOR Yukatel Kayserispor - Aytemiz Alanyaspor maçının ardından Kayserispor, Alanyaspor maçına hazır Kayserispor, Alanyaspor maçına hazır

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Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Kayserispor Teknik Direktörü Karaman cezalı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kayserispor Teknik Direktörü Karaman cezalı - Son Dakika
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