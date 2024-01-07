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Kayserispor Teknik Direktörü Recep Uçar: Finalleri yapabilsek farklı olacak - Son Dakika
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Kayserispor Teknik Direktörü Recep Uçar: Finalleri yapabilsek farklı olacak

Kayserispor Teknik Direktörü Recep Uçar, Sivasspor maçının ardından yaptığı açıklamada, takımın net pozisyonlar yakaladığını ancak finalleri yapamadıklarını söyledi. Uçar, mağlubiyetten üzgün olduklarını belirtirken, hakemlerin verdiği uzatma süresiyle ilgili de bilgilendirme istedi.

Kayserispor Teknik Direktörü Recep Uçar: Finalleri yapabilsek farklı olacak
07.01.2024 - 17:13,
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Kayserispor Teknik Direktörü Recep Uçar, Sivasspor maçının ardından, "Finalleri yapabilsek farklı olacak" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Kayserispor sahasında Sivasspor'a 3-1 mağlup oldu. Maç sonu düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Kayserispor Teknik Direktörü Recep Uçar, net pozisyonlar yakaladıklarını ancak finalleri yapamadıklarını söyledi. Alınan mağlubiyet nedeniyle üzgün olduklarını kaydeden Uçar, "Aradan sonra evimizde oynayacağımız ilk maç Sivas maçı. Tabii mutlak mutlak galibiyet parolasıyla hazırlanmıştık. Rakibimizde bir teknik adam değişikliği olmuştu. Bu sene bizim yeni teknik adamla çıktığımız beşinci maç. Bunların hepsi ayrı motivasyon getiriyor rakip takıma. Maça baktığımızda ilk yarı aslında topa sahip olan taraf bizdik, rakibin önemli silahı geçişlerdi. Nitekim ilk geçiş pozisyonda yaptığımız bireysel hatalar ve şanssız bir şekilde kendi kalemize attığımız gole geriye düştüğümüz maç. Karşılık verdik, devreye girdik. İkinci yarıdaki oyunla aslında daha az pozisyon verdiğimiz, memnun olduğum bölüm. Girdiğimiz net pozisyonlar var. Finalleri yapabilsek farklı olacak. Rakibimiz kaliteli oyunculardan oluşuyor. Atamadığımız pozisyonlar neticesinde savunma arkasına atılan toplarla ağır cezalandırılıyoruz. Üzgünüm mağlup olduk, kendi evimizde. Şunu net söyleyebilirim ki bu takım nasıl bundan çok kısa bir zaman önce 7 maçlık periyotta 6 galibiyet 1 beraberlik alarak ciddi başarılar elde ettiyse bu iki mağlubiyetin üstesinden de gelecektir. En başta ben almamız gereken dersleri alacağız, oyuncularımızla Karagümrük maçına en iyi şekilde hazırlanmaya başlayacağız. Rakibimizi tebrik ediyorum, bundan sonraki maçlarda başarılar diliyorum" dedi.

Maçın sonuna verilen 6 dakikalık uzatmayı az bulan Uçar, "Bugüne kadar son 5 maçta hakemlerle alakalı konuşmadım, yine konuşmayacağım. Bu bir sitem değil, öğrenmek istiyorum. Bilgilendirme yaparlarsa sevinirim. Oyunun ikinci yarısında Cardoso'nun parmağının çıktığı bölümde oyun 2 buçuk dakika durdu, VAR'a giden penaltı pozisyonunda 4 dakika durdu. Değişiklikler var, başka pozisyonlar var. Hocamız 6 dakikayı nasıl hesapladı? Buna sığınmıyorum, bundan dolayı mağlup olduk demiyorum. Bana bilgilendirme yaparlarsa çok memnun olurum" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA
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