Kayserispor Teknik Sorumlusu Hari Vukas: Ligde kalmayı garantiledik

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Kayserispor Teknik Sorumlusu Hari Vukas, Konyaspor maçının ardından yaptığı açıklamada, "Bugün itibarıyla ligde kalmayı garantiledik. Bundan dolayı çok mutluyuz" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Kayserispor evinde karşılaştığı Konyaspor ile 2-2 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Kayserispor Teknik Sorumlusu Hari Vukas, şansın yanlarında olduğu anlar yaşadıklarını ve bugün itibarıyla de ligde kalmayı garantiledikleri için mutlu olduklarını ifade ederek, "Sonrasında gelen kırmızı kart ufak bir şok etti. Maçın ondan sonra kalan 70 dakikadan daha fazla bir kısmını on kişi oynamak zorunda kaldık. Kırmızı kart gördükten sonra takımım bu şoku atlattıktan sonra iyi bir reaksiyon gösterdi ve ilk golü attık, öne geçtik. Golü attıktan sonra çabuk bir şekilde yakalandık. Rakip beraberliği yakaladı, gol attı. İlk yarı bu şekilde bitti. İkinci yarıya başladığımızda kalemizi korumamız, iyi savunma yapmamız gerektiğini biliyorduk. Topun arkasında durduk. Kalemizi savunmaya çalıştık. Aslında beklemediğimiz bir anda da rakip 2-1'i yakaladı. Ama sonrasında tekrar mücadele ederek 2-2'yi bulduk. Bu bizim için çok çok önemliydi. Maçın sonlarına da doğru da rakip haliyle baskı kurdu. Oyun içinde şans faktörünün yanımızda olduğu anlar da yaşandı. Neticesinde bugün itibarıyla ligde kalmayı garantiledik. Bundan dolayı çok mutluyuz. Burada emeği geçen herkese, bütün sporculara teşekkür etmek istiyorum" diye konuştu. - KAYSERİ