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Kayserispor U17 evinde farklı kazandı - Son Dakika

Kayserispor U17 evinde farklı kazandı

13.12.2021 09:05
Kayserispor U17 evinde farklı kazandı

Yukatel Kayserispor U17 takımı ligin 6.haftasında sahasında oynadığı maçta Atakaş Hatayspor'u 5-1 mağlup etti.

Yukatel Kayserispor U17 takımı ligin 6.haftasında sahasında oynadığı maçta Atakaş Hatayspor'u 5-1 mağlup etti.

Elit U17 Ligi 6.Grupta mücadele eden Yukatel Kayserispor 6.hafta sonunda dördüncü galibiyetini alarak zirve takibini sürdürdü. 6 golün atıldığı karşılaşmada 2 kırmızı kart çıktı.

Stat: Erkilet Stadı 1 Nolu

Hakemler: Abdulkadir Keğin xx, Yakup Aksoy xx, Murat Ahi xx

Yukatel Kayserispor U17: Mehmet Şamil Öztürk xx, Muhammed Aybar xx, Erdem Aziz Palalı xx, Mert Dinç xx, Hüseyin Aydın xx, Burak Efe Arslan xx, (Barış Barut x dk.82), Samet Türk xx, (Mecit Kaan Ateş xx dk.77), Kürşat Türkeş Küçük xx, (Şerafettin Polat xx dk.60), Furkan Arslan xx, Baran Ali Gezek xx, Muhammed Eren Arıkan xx

Atakaş Hatayspor U17: Furkan Kaya x, İlhan Önder x, Mustafa Karabay x, Hüseyin İflazoğlu x, Salih Mert Aksungur x, Bedirhan Çetin x, Ahmet Arda Öksüz x, (Deniz Doğan x dk.60), Furkan Berber x, ( Arda Coşkun x dk.70), Nizam Halil Demir x, Ali Altınöz x, Berkay Şener x, (Feyzullah Kılıçman x dk.30)

Goller: Furkan Arslan (pen) dk.3, Kürşat Türkeş Küçük dk.41, Baran Ali Gezek dk.51, Şerafettin Can Polat dk.62, Mecit Kaan Ateş dk.89 (Yukatel Kayserispor U17), Nizam Halil Demir dk.44 (Atakaş Hatayspor U17)

Kırmızı Kartlar: Muhammed Eren Arıan dk.58 (Yukatel Kayserispor U17), Mustafa Karabay dk.2 (Atakaş Hatayspor U17) - KAYSERİ

Kayserispor U17 evinde farklı kazandı

Kayserispor, Hatayspor, Erkilet, Aziz, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Kayserispor U17 evinde farklı kazandı - Son Dakika Spor


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