Kayserispor U19 takımı yine kaybetti

Yukatel Kayserispor U19 takımı sahasında oynadığı maçta Gaziantep FK U19 takımına 2-0 mağlup oldu.

U19 Süper Liginde mücadele eden Yukatel Kayserispor'da kötü gidişat devam ediyor. Sarı kırmızılılar ligin 9. haftasında oynadığı maçta Gaziantep FK'ye her iki yarıda yediği goller ile 2-0 mağlup oldu ve ligdeki sekizinci mağlubiyetini aldı. 3 puanda kalan Yukatel Kayserispor U19 takımı ligin 10.haftasında deplasmanda Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya gelecek.

Stat: Atatürk Spor Kompleksi Yan Açık Saha

Hakemler: Nail Berkant Sarıkaya xx, Muhammed Emin Çolak xx, Batuhan Alkan xx

Yukatel Kayserispor U19: Umut Eren Tunç x, Berat Eskin x, Muhammet Ali Çalışır x, Enes Koçoğlu x, Talha Karataş x, Halil Can Durmuş x, Hayrullah Erkip x, (Ahmet Kaan Malatyalı x dk 86), Alperen Elmas x, (Alperen Güler x dk 71), Berkan Aslan x, Kürşat Babamoğlu x, (Yunus Emre Kılınç x dk. 79), Ethem Balcı x, (Bilal Soylu x dk 86)

Gaziantep FK U19: Berkay Zekeriya Erkul xx, Mehmet Ali Polat xx, İbrahim Halil Gündüz xx, (Furkan Cöcü x dk 87), Gürkan Okan xx, Emir Türkoğlu xx, Bahadır Gölgeli xx, (İsmail Fidan x dk 87), Burak Enes Yıkıcı xx, Mehmet Kuzucu xx, Numan Savaç xx, Yunus Emre Gergef xx, (Ahmet Özdemir x dk 85), Doğukan Bostan x, (Olcay Kubilay Korkmaz x dk 11)

Goller: Numan Savaş dk 38 ve 56 (Gaziantep FK U19) - KAYSERİ