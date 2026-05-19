Kayserispor'un Geleceği İçin Toplantı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kayserispor'un Geleceği İçin Toplantı

19.05.2026 19:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı, Kayserispor'un geleceği için siyasi ve sosyal temsilcilerle bir araya geldi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 11 yıl aradan sonra Trendyol Süper Lig'e veda eden Zecorner Kayserispor'un geleceği için milletvekilleri, siyasi parti temsilcileri, ilçe belediye başkanları, oda ve sivil toplum kuruluşları temsilcileriyle toplantıda bir araya geldi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Büyükkılıç'ın başkanlığında Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda gerçekleşen toplantıda, kentin en önemli marka değerlerinden birisi olan sarı-kırmızılı kulübün geleceği, yeniden yapılanma süreci ve şehrin ortak dayanışma modeli ele alındı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükkılıç, kentin ortak değeri olan Kayserispor için birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Toplantıya katılım sağlayan herkese teşekkür eden Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Kayserispor, bu şehrin vazgeçilmezi, olmazsa olmazıdır. Diğer takımımız Erciyes FK 38'e de başarılar diliyoruz. Dünya Spor Başkenti olan bu şehirde sporun önemli paydaşlarından birisidir. Buradan sürecin hızlı ilerlediğini, Kayserispor'un genel kurul kararı aldığını, 31 Mayıs itibarıyla kongre yapılacağını, çoğunluk sağlanmazsa 1 hafta sonra genel kurul yapılacağını, bu süreç içerisinde yeni bir listenin şekilleneceğini söyleyebiliriz. Yeni bir kulüp başkanı, yeni yönetim olacak.

Kayserispor'umuz Süper Lig'de devam etseydi çok daha iyiydi, o ayrı bir boyut. Ancak biz bir sezon sonunda tekrar Süper Lig'e nasıl çıkarızın sorumluluğu ve kaygısındayız. Kayseri, Kayserispor'u sahiplendi, zaten sahipleniyordu ama bu defa daha farklı. Toplantıda, altyapıya önem verilmesi, kendi öz kaynaklarımızı sahiplenerek yol alınmasının önemi vurgulandı. Yeni kaynaklar oluşturulması yönünde önerilerde bulunuldu. Biz bunların hepsini önemsiyoruz, önerilere de açığız."

Büyükkılıç, Kayserispor için sürdürülebilir destek mekanizmaları oluşturulması ve kulübün yeniden güçlü yapıya kavuşması adına istişarelerin devam edeceğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Sivil Toplum, Belediye, Ekonomi, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kayserispor'un Geleceği İçin Toplantı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Küresel Sumud Filosu: İsrail, saldırıyı meşrulaştırmak için “Türk teknesi“ bahanesi uyduruyor Küresel Sumud Filosu: İsrail, saldırıyı meşrulaştırmak için "Türk teknesi" bahanesi uyduruyor
Çorum’da Kameriye Yangını Çorum'da Kameriye Yangını
Elazığ’da özel sağlık kuruluşlarına operasyonda 23 kişi gözaltında Elazığ'da özel sağlık kuruluşlarına operasyonda 23 kişi gözaltında
Fenerbahçe Başkan adayı Hakan Safi’den taraftarlara dünya yıldızı vaadi: ’Beni kesmez’ diyerek 2 ismi reddettim Fenerbahçe Başkan adayı Hakan Safi'den taraftarlara dünya yıldızı vaadi: 'Beni kesmez' diyerek 2 ismi reddettim
Kaliforniya’da camiye silahlı saldırı: 3 ölü, çok sayıda yaralı var Kaliforniya'da camiye silahlı saldırı: 3 ölü, çok sayıda yaralı var
RTÜK Tarsus’taki saldırıya yayın yasağı getirdi RTÜK Tarsus'taki saldırıya yayın yasağı getirdi

20:21
BM zirvesinde skandal Haluk Levent İsrail’i eleştirirken, canlı yayın kesildi
BM zirvesinde skandal! Haluk Levent İsrail'i eleştirirken, canlı yayın kesildi
20:19
Beşiktaş’tan Arda Turan sürprizi
Beşiktaş'tan Arda Turan sürprizi
20:05
Jankat Yılmaz’dan Galatasaray’daki geleceğiyle ilgili açıklama
Jankat Yılmaz'dan Galatasaray'daki geleceğiyle ilgili açıklama
19:40
İsrail Sumud Filosu’ndaki tekneye çarptı, bağlantı koptu
İsrail Sumud Filosu'ndaki tekneye çarptı, bağlantı koptu
19:34
Mide bulandıran olay Küçük kızı, tacizden “Anne“ feryadı kurtardı
Mide bulandıran olay! Küçük kızı, tacizden "Anne" feryadı kurtardı
18:13
Öğrencileri staj yapıyor gibi gösterip haksız kazanç sağladılar: 12 kişi gözaltında
Öğrencileri staj yapıyor gibi gösterip haksız kazanç sağladılar: 12 kişi gözaltında
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.05.2026 20:31:31. #7.13#
SON DAKİKA: Kayserispor'un Geleceği İçin Toplantı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.