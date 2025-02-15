Kayserispor'un Genel Kurulu 22 Şubat'a Ertelendi

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Bellona Kayserispor'un seçimli olağanüstü genel kurul toplantısı, çoğunluk sağlanamadığı gerekçesiyle 22 Şubat'a ertelendi.
Kadir Has Kongre Merkezi Konferans Salonunda yapılması planlanan olağanüstü seçimli genel kurulda yeterli çoğunluk sağlanamadı.
Bu nedenle toplantının 22 Şubat Cumartesi gününe ertelendiği bildirildi.
Kayserispor Kulübü Başkanı Nurettin Açıkalın, genel kurulda aday olduğunu belirtmişti.
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