Kayserispor'un Gineli futbolcusu Julian Jeanvier ilk golünü attı - Son Dakika
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Kayserispor'un Gineli futbolcusu Julian Jeanvier ilk golünü attı

Kayserispor\'un Gineli futbolcusu Julian Jeanvier ilk golünü attı

Kayserispor'un Gineli milli futbolcusu Julian Jeanvier, MKE Ankaragücü maçında attığı golle ilk kez gol sevinci yaşadı. Bu sezon 9 maçta görev alan Julian, son 3 maçta 90 dakika sahada kalarak teknik direktörünün vazgeçilmezi oldu.

25.02.2024 09:53  Güncelleme: 09:54
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Kayserispor'un Gineli milli futbolcusu Julian Jeanvier, sarı-kırmızılı formayla ilk kez gol sevinci yaşadı.

Süper Lig'in 27. hafta Kayserispor sahasında karşılaştığı MKE Ankaragücü'nü 3-2 mağlup etti. Sarı-kırmızılılar stoper pozisyonunda maça başlayan Julian Jenavier, başarılı oyununa 1 de gol ekledi. 62. dakikada Hasan Ali Kaldırım'ın ceza sahası dışından sert vuruşunu kaleci Bahadır Güngördü çeldi. Dönen topu tamamlayan Julian Jeanvier skoru 2-2'ye getirdi.

Bu sezon 6'sı ilk 11 olmak üzere ligde 9 maçta görev alan Julian Jenavier, ilk kez gol sevinci yaşadı. Son 3 maçta 90 dakika sahada kalan Julian başarılı performansı Teknik Direktör Burak Yılmaz'ın vazgeçilmezi oldu. Müsabakaya 11'de başlayan Julian Jenavier, 90 dakika sahada kaldı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Kayserispor'un Gineli futbolcusu Julian Jeanvier ilk golünü attı - Son Dakika
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