Kayserispor'un golcü oyuncusu Duckens Nazon, üst üste iki maçta gol sevinci yaşadı.
Süper Lig'in 27. haftasında Kayserispor sahasında konuk ettiği MKE Ankaragücü'nü 3-2 mağlup ederken, sarı kırmızılı takımın ilk golünü Duckens Nazon kaydetti. Devre arası transfer döneminde kadroya dahil edilen golcü oyuncu, Başakşehir maçının ardından MKE Ankaragücü maçını da boş geçmedi. MKE Ankaragücü karşısında sahaya onbirde çıkan Duckens Nazon, mücadelenin 53. dakikasında Gökhan Sazdağı'nın pasında topu ağlara göndererek skoru 2-1'e getirdi. Attığı gol sonrası büyük sevinç yaşayan Nazon son 2 maçta 2 gol kaydetti.
Sarı-kırmızılı forma ile 3 maça çıkan Duckens Nazon, 2 kez topu ağlarla buluşturdu. - KAYSERİ
Son Dakika › Spor › Kayserispor'un golcü oyuncusu Duckens Nazon, son 2 maçta gol attı - Son Dakika
Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi'nde başlatılan sahte diploma ve yolsuzluk soruşturmasında, üniversitenin Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Kemal Dürüst ve eşi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müdürü Meray Dürüst tutuklandı. Ayrıca, eski Barış Kuvvetleri Komutanı emekli Korgeneral Ömer Paç da elektronik sigara tütünü kaçakçılığı iddiasıyla tutuklandı.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, konut kiralarında yüzde 25 zam sınırının 1 Temmuz 2024'te sona ereceğini ve bu durumun devam etmeyeceğini açıkladı. Bakan Tunç, kira davalarında arabuluculuk döneminin başladığını ve fahiş artışların önüne geçmek için bu uygulamaya geçildiğini belirtti.
Yalova merkezli 4 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen "Kafes-47" operasyonlarında bölgede "Çakar" olarak bilinen organize suç örgütü çökertildi. Operasyonlarda örgütün elebaşlarından Yılmaz ve Erdem Çakar'ın da içerisinde bulunduğu 8 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlar sonucu çok miktarda Türk Lirası ile çok sayıda senet, çek, tapu ve dijital materyale el konuldu.
Ankara'nın çarpışan otomobillerden birinin savrularak bariyerlere saplandığı kazada anne ve baba hayatını kaybetti, kızları ise yaralandı.
AK Parti Ankara Milletvekili Kurtcan Çelebi, TOKİ'nin "İlk Evim Arsa Projesi" kampanyasından arsa sahibi oldu. Kampanyaya göre aylık gelirinin 16 bin TL'nin altında olması gereken Çelebi "Vekil olmadan önce başvurum vardı. Kendi şirketimde sigortalı olarak çalışıyorum. Şirket ortağımın üzerine. Ben sigortalı görünüyorum" dedi. TOKİ'yi de aradığını belirten Çelebi, "İlgili kişiler bana arsanın çıktığını söylediler. Bu haktan feragat ettiğimi kendilerine söyledim" ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe Yöneticisi Selahattin Baki, Kasımpaşa maçının ardından Galatasaray'ın kendileri için yaptığı penaltı paylaşımı hakkında konuştu. Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasına aynı sertlikte yanıt veren Baki, "Utanmazlar! Galatasaray'ı tebrik ediyorum. Kendilerini ve tarihlerini bir kelimeyle izah etmişler" dedi.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul'da Eros isimli kediyi dakikalarca döverek öldüren İbrahim Keloğlan hakkında verilen 1 yıl 3 ay hapis cezasıyla ilgili, katıldığı canlı yayında açıklama yaptı. Bakan Tunç, ''Hepimiz bu konuda hassasız. Hatta bu konuda Sayın Cumhurbaşkanımız 'Nasıl olur böyle bir şey?' diyerek beni aradı. Cumhurbaşkanımız, kamu vicdanında bunun yeri olmadığını söyledi. Cumhurbaşkanımız, bizzat takip ediyor'' ifadelerini kullandı.
Galatasaray, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi ve kurullarını istifaya çağırdı. Kulüpten yapılan açıklamada, ''Tarihin en kötü TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin tüm kurullarıyla birlikte derhal istifa etmesini bekliyoruz'' ifadeleri yer aldı.
Kasımpaşa forması giyen Yunus Emre Gedik, Fenerbahçe maçının ardından yaşanan penaltı pozisyonu hakkında sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Gedik, kendisinin ağzından çıkmış gibi ortaya atılan bilgilerin gerçeği yansıtmadığını ifade etti.
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