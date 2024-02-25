Kayserispor'un golcü oyuncusu Duckens Nazon, son 2 maçta gol attı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Kayserispor'un golcü oyuncusu Duckens Nazon, son 2 maçta gol attı

Kayserispor\'un golcü oyuncusu Duckens Nazon, son 2 maçta gol attı

Kayserispor, MKE Ankaragücü'nü 3-2 mağlup ederken, Duckens Nazon takımının ilk golünü kaydetti. Nazon, MKE Ankaragücü maçında da gol atarak son 2 maçta 2 gol kaydetmiş oldu.

25.02.2024 09:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayserispor'un golcü oyuncusu Duckens Nazon, üst üste iki maçta gol sevinci yaşadı.

Süper Lig'in 27. haftasında Kayserispor sahasında konuk ettiği MKE Ankaragücü'nü 3-2 mağlup ederken, sarı kırmızılı takımın ilk golünü Duckens Nazon kaydetti. Devre arası transfer döneminde kadroya dahil edilen golcü oyuncu, Başakşehir maçının ardından MKE Ankaragücü maçını da boş geçmedi. MKE Ankaragücü karşısında sahaya onbirde çıkan Duckens Nazon, mücadelenin 53. dakikasında Gökhan Sazdağı'nın pasında topu ağlara göndererek skoru 2-1'e getirdi. Attığı gol sonrası büyük sevinç yaşayan Nazon son 2 maçta 2 gol kaydetti.

Sarı-kırmızılı forma ile 3 maça çıkan Duckens Nazon, 2 kez topu ağlarla buluşturdu. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

MKE Ankaragücü, Kayserispor, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Kayserispor'un golcü oyuncusu Duckens Nazon, son 2 maçta gol attı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2024 10:25:22. #1.12#
SON DAKİKA: Kayserispor'un golcü oyuncusu Duckens Nazon, son 2 maçta gol attı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement