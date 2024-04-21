Kayserispor'un Mehdi Bourabia, Trabzonspor maçında gol attı - Son Dakika
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Kayserispor'un Mehdi Bourabia, Trabzonspor maçında gol attı

Kayserispor\'un Mehdi Bourabia, Trabzonspor maçında gol attı

Kayserispor'un Fransız oyuncusu Mehdi Bourabia, Trabzonspor maçında attığı golle bu sezon ligdeki ikinci golünü kaydetti. Karşılaşmanın 88. dakikasında Trabzonspor kalecisi Uğurcan Çakır'ın hatasıyla gol atan Bourabia, ligdeki 9. maçında 2. golünü atmış oldu.

21.04.2024 12:29
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Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'un Fransız oyuncusu Mehdi Bourabia, Trabzonspor maçında attığı golle bu sezon ligdeki ikinci golünü kaydetti.

Süper Lig'in 33. haftasında Kayserispor evinde Trabzonspor ile karşılaştı. 90 dakika sonunda Trabzonspor'a 2-1 mağlup olan Kayserispor haftayı puansız kapattı. Trabzonspor maçında sahada 11'de başlayan başarılı orta saha oyuncusu Mehdi Bourabia karşılaşmanın 88. dakikasında Trabzonspor kalecisi Uğurcan Çakır'ın büyük hatasında topu ağlara gönderdi.

Kayserispor forması ile ligde 9 maça çıkan Mehdi Bourabia 2 gol atarken 3 sarı kart gördü. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Kayserispor'un Mehdi Bourabia, Trabzonspor maçında gol attı - Son Dakika

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